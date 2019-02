Marca lancia Vinicius nel Clasico: "Un rookie nell'All Star del calcio"

© foto di Simone Bernabei

Negli Stati Uniti cresce l'attesa per l'All Star weekend di NBA che si giocherà dal 15 al 17 febbraio a Charlotte. E il quotidiano spagnolo Marca prende spunto proprio da questo evento per parlare della nuova stellina del Real Madrid Vinicius, titolando 'Un rookie en el Allstar del futbol'. Il brasiliano, grande appassionato di NBA (per rookie si intende un giocatore al primo anno fra i professionisti), questa sera potrebbe partire titolare contro il Barcellona. Solari, dopo le ottime ultime prestazioni, ci sta pensando ed il dubbio riguarda l'impiego di uno fra lui e Gareth Bale.