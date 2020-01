Marca sembra non aver dubbi: il Real Madrid è riuscito ad anticipare la concorrenza ed assicurarsi uno dei migliori talenti in prospettiva del calcio brasiliano. Si tratta di Reinier, fantasista classe 2002 in forza al Flamengo e ambito dai principali top-club in Europa. L'affare con il club brasiliano, si legge, sarebbe stato chiuso sulla base di 30 milioni di euro, meno della metà della clausola di rescissione da 70, ridotta al momento del rinnovo del ragazzo con la società rublonegra. Il ragazzo, come già scritto anche in precedenza, approderà però nella capitale spagnola solamente successivamente al 19 gennaio, data in cui compirà 18 anni.