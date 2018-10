Marca sentenzia: "Questo Real Madrid è una rovina"

“Sarà una partita molto interessante sotto tanti punti di vista. Chi uscirà vincente potrà pensare di giocare un campionato di vertice. Entrambe esprimono un buon gioco, sarà un bel match”. Così l’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli gioca per TuttoMercatoWeb il derby di questa...

1-1 allo Stirpe: l'Empoli agguanta il Frosinone, primo gol in A per Zajc

Un gol per parte allo Stirpe: Frosinone-Empoli 1-1 al 45'. Gara viva

Sampdoria, Giampaolo: "In Serie A devi essere sempre competitivo"

Inter, Nainggolan: "Emozione San Siro: come senti i tifosi qui pochi altri"

Empoli in vantaggio. 2-1 al Frosinone, Silvestre riscatta l'autogol

Sassuolo, De Zerbi: "Stimo Giampaolo, Samp ostica per tutti"

Le pagelle di Bessa: quanta corsa, poi segna in un ruolo non suo

Bologna, Skorupski: "Vogliamo vincere la terza gara di fila in casa"

Sei gol e un pari che non serve a nessuno: Frosinone-Empoli finisce 3-3

Lazio, Patric: "Parma sorpresa del campionato, sarà dura per noi"

Parma, Sepe: "Lazio squadra fortissima, lottano da anni per i vertici"

Frosinone, si prosegue con Longo e squadra ancora in ritiro

Atalanta, Palomino: "In settimana lavorato su quello che mancava"

Frosinone, Longo: "La squadra è viva, siamo in crescita"

"Questo Madrid è una rovina". E' questo il titolo dell'edizione odierna di Marca dopo il k.o. interno del Real Madrid contro il Levante. Il quotidiano spagnolo sottolinea che Lopeteguei ha perso tutto il suo credito con questa debacle, ma continuerà a stare sulla panchina dei Blancos per ora perché non c'è un sostituto e il calendario aiuterà.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy