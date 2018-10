Marca sicuro: super offerta del Manchester United per Lucas Hernandez

Super sabato per le Women bianconere, che domani sfideranno la Fiorentina con l'obiettivo di sollevare il primo trofeo stagionale: la Supercoppa italiana. All'Alberto Picco di La Spezia (fischio d'inizio ore 20.45), le campionesse d'Italia di Rita Guarino ci andranno anche con la...

Ascoli, Coly: "Mi trovo bene come attaccante. Vivarini bravo"

Venezia, la municipalità di Favaro Veneto dà il via libera al nuovo stadio

Pescara, contusione per Crecco. Intervento chirurgico per Capone

Cremonese, Piccolo torna in gruppo. Affaticamento per tre giocatori

Mancuso: "La Juve uno stimolo in più per dare tutto col Pescara"

La Gazzetta dello Sport: "Non chiamatela B". Al top con 98 prestiti

Il Mattino: "Benevento, l'infermeria non si svuota"

Corriere di Brescia: "Donnarumma, ecce bomber!" Nessuno come lui

Palermo, Aleesami: "In estate richieste dalla A. Voglio giocare al top"

Salernitana, Casasola: "Puntiamo in alto. La Nazionale? Ci penso"

Pescara, ag. Machin: "Vicino il rinnovo. Il prossimo anno andrà in A"

Palermo, differenziato per Lo Faso. Terapie per Chochev

Crotone, Sampirisi: "Trasformiamo la rabbia in energia positiva"

Cittadella, Drudi: "In B c'è qualità, voglio approfittare di questa chance"

Ag. Djuric: "Salernitana può fare bene, finora poche chance per segnare"

Indiscrezione di mercato quella riportata dall'edizione odierna di Marca. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il Manchester United avrebbe fatto una "vertiginosa offerta" all'Atletico Madrid per Lucas Hernandez. Il 22enne terzino della Nazionale francese - si legge - ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.

