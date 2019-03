Marca sul caos al Real Madrid: "La grande battaglia"

© foto di Pietro Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La grande battaglia". Il riferimento è allo scontro dopo la partita persa dal Real Madrid in Champions contro l'Ajax che ha coinvolto il presidente Florentino Perez e il capitano Sergio Ramos. Il numero uno Blancos è sceso negli spogliatoi per accusare i giocatori dopo l'eliminazione, il difensore ha risposto con accuse in chiave di calciomercato. In tutto questo, è stato già deciso l'addio di Solari, che lunedì verrà esonerato.