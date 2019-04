Marca sul mercato: "Cresce l'interesse del Real Madrid per Jovic"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da Marca, crescono le quotazioni di Luka Jovic in chiave Real Madrid in vista della prossima stagione. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte, a segno anche ieri in Europa League contro il Benfica, è uno dei principali obiettivi per l'attacco del futuro dei Blancos.