Marca sul Real Madrid: "Un accordo galactico per il nuovo stadio"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Un accordo galactico per il nuovo stadio". Il riferimento è al Real Madrid e all'accordo trovato con Legends per ampliare e migliorare il Bernabeu. Il club spera di poter guadagnare 150 milioni di euro in più dallo stadio rispetto ai 173 milioni che ha percepito nell'ultima stagione.