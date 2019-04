Marca sul Real Madrid: "Zidane cambierà il disegno tattico"

"Zidane cambierà il disegno tattico". Questo il titolo dell'edizione odierna di Marca, che evidenzia in prima pagina le mosse che Zinedine Zidane ha in mente per il suo Real Madrid del futuro. Il 4-3-3 del tecnico francese, infatti, potrebbe cambiare aprendo così a nuove varianti. A farlo è intendere è lo stesso allenatore, lanciando messaggi nella sua "rivoluzione silenziosa".