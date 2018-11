Marca sulla Spagna e la Nations League: "Kane ci manda in spiaggia"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina commenta così il successo dell'Inghilterra contro la Croazia per 2-1 che preclude la possibilità per la Spagna di accedere alle Final Four della Nations League: "Kane ci manda in spiaggia". Oltre agli inglesi si sono qualificati: il Portogallo nel girone dell'Italia, la Svizzera che ha eliminato il Belgio e una tra Francia e Olanda.