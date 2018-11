Marca verso Roma-Real Madrid: "L'Europa gli cambia volto"

© foto di Ospite

Marca di questa mattina apre in prima pagina titolando: "L'Europa gli cambia volto". Il riferimento è al Real Madrid, che quando sente la musica della Champions si trasforma sempre in meglio. I campioni in carica dovranno mostrare la loro faccia europea contro la Roma per vincere e non complicare il cammino europeo. All'andata, la sfida contro i giallorossi, è stata la miglior partita giocata dai Blancos in questa stagione.