Metro e le parole di Pochettino: "Non ci serve un trofeo"

© foto di Pietro Lazzerini

Metro di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta del Tottenham in FA Cup in casa del Crystal Palace per 2-0 e con le parole del tecnico degli Spurs Pochettino al termine della sfida: "Non ci serve un trofeo". L'allenatore ha aggiunto: "Arrivare tra i primi quattro è più importante rispetto a vincere le coppe Nazionali".