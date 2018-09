Metro in prima pagina: "I dubbi di Pogba sullo United"

© foto di Lazzerini

Metro di questa mattina apre in prima pagina con le parole di Paul Pogba che hanno riportato al centro dei pensieri del Manchester United la sua prossima cessione: "I dubbi di Pogba sullo United". Il centrocampista francese ha dichiarato: "In questo momento sono qui ma chi può dire cosa accadrà nel corso dei prossimi mesi?". Il giocatore tiene così la porta aperta a Barcellona e Juventus in vista delle prossime sessioni di mercato.