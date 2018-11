Mou, ho perso l'aereo: Pogba rientra a Manchester in ritardo dopo la Juve

© foto di Imago/Image Sport

Paul Pogba ha perso il volo di ritorno per Manchester. Nessuno strano retroscena, anche se i tifosi della Juventus sognano ormai da tempo il ritorno del 'Polpo' in maglia bianconera. Come riporta il Daily Mail, il centrocampista francese è stato infatti trattenuto dai controlli antidoping al termine della gara di Champions di ieri sera (2-1 a favore dello United) ed è quindi dovuto rientrare in Inghilterra su un altro volo, in compagnia di alcuni tifosi dei Red Devils.