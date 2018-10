Mou in guerra, Sarri si prende colpa fracasso: la rassegna inglese

Finisce 2-2 il big match di Premier League tra Chelsea e Manchester United. "José in guerra", è il titolo scelto dal Daily Mail, che utilizza l'immagine dello scatto d'ira di Mourinho dopo il pareggio al fotofinish di Barkley. Star Sport invece parla delle scuse di Sarri dopo l'esultanza esuberante del suo collaboratore Ianni, ma Mourinho era più arrabbiato per il risultato. E anche The Indipendent fa lo stesso, scrivendo che 'Sarri s'è preso la colpa per il fracasso'.