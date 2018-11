Mou strikes again: Fellaini segna, il portoghese distrugge borracce

Più rabbia che gioia. Ma José Mourinho, dopo il segno del triplete e le mani alle orecchie, entrambi gesti rivolti ai tifosi della Juventus, diventa ancora l'immagine simbolo delle gare di Champions League. Il suo Manchester United ha battuto lo Young Boys soltanto nel recupero, grazie alla rete del "feticcio" Marouane Fellaini. E la reazione dello Special One è, ancora una volta, tutta da vedere: Mourinho sfoga infatti il nervosismo accumulato negli (oltre) 90 minuti su un'innocente confezione di borracce.

Mourinho’s reaction to Fellaini’s winner. You and us all Jose, mate. pic.twitter.com/0J8D1c8CJx

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 27 novembre 2018