Mundo Deportivo e il mercato del Barça: "Mendy è il favorito"

Mundo Deportivo in prima pagina parla del mercato del Barcellona titolando: "Il favorito è Mendy". L'esterno del Lione è il giocatore preferito dagli scout catalani per sostituire in futuro Jordi Alba. L'attuale giocatore di Valverde non ha ancora iniziato a parlare del rinnovo e potrebbe partire nel corso dei prossimi mesi.