Mundo Deportivo e il mercato del Barça: "Priorità De Jong"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con il mercato del Barcellona titolando: "Priorità De Jong". I catalani vogliono acquistare il giocatore dell'Ajax puntando sulla sua polivalenza in campo e sulla sua giovane età. Il problema è che il club olandese non lo lascerà partire per meno di 70 milioni di euro, anche se viene considerato un rinforzo strategico tra presente e futuro.