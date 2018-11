Mundo Deportivo e il mercato del Barcellona: "Tocca a Neymar"

© foto di Ospite

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con il mercato del Barcellona titolando: "Tocca a Neymar". Il riferimento è al possibile ritorno in blaugrana dell'attaccante brasiliano che però dovrà esporsi in prima persona e telefonare a Bartomeu per informarlo ufficialmente della sua volontà e per discutere una possibile strategia per mettere in piedi l'affare.