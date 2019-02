© foto di Pietro Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con il mercato del futuro per il Barcellona titolando: "Operazione laterale". I catalani seguono con attenzione i migliori esterni sinistri d'Europa e in special modo Mendy del Lione, il preferito in vista dell'estate. Le alternative portano ai nomi di Junior del Real Betis e di Filipe Luis dell'Atletico Madrid.