Mundo Deportivo e il rendimento della Spagna: "Primo avviso"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina titola in prima pagina: "Primo avviso". Il riferimento è all'eliminazione della Spagna dalle Final Four di Nations League in seguito alla vittoria dell'Inghilterra contro la Croazia. La squadra di Luis Enrique ha vinto 1-0 in amichevole contro la Bosnia, ma dovrà fare una profonda riflessione sul rinnovamento della Nazionale in vista delle qualificazioni a Euro2020.