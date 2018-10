© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo apre in prima pagina con la storica sconfitta interna della Spagna contro l'Inghilterra per 3-2 titolando: "Batosta". La squadra di Luis Enrique ha subito tre gol in 38 minuti senza riuscire a reagire in tempo. La Spagna non perdeva in casa da 15 anni ed erano 27 partite che non perdeva in generale come Nazionale.