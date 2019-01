Mundo Deportivo e la vittoria del Barcellona: "Messi da galà"

© foto di Pietro Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina titola in prima pagina titolando: "Messi da galà". L'argentino segna il raddoppio nella vittoria per 2-0 contro il Girona e aiuta la squadra a mantenere a distanza l'Atletico Madrid in una giornata difficile per i catalani. Oggi Leo riceverà il premio di miglior giocatore della Liga assegnato dallo stesso quotidiano.