Mundo Deportivo e le parole di Messi ai tifosi: "Venite al Camp Nou"

Il Barcellona cerca stasera la rimonta contro il Siviglia in Copa del Rey. Gli andalusi hanno battuto i catalani per 2-0 all'andata, mentre Mundo Deportivo apre la prima pagina dell'edizione odierna con alcune dichiarazioni di Leo Messi indirizzate ai tifosi. "Venite al Camp Nou", la richiesta del numero 10 blaugrana per cercare il ribaltone.