Mundo Deportivo e le polemiche in Spagna: "SVARione"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo apre in prima pagina con una delle polemiche più calde del calcio spagnolo: "SVARione". Il riferimento è all'ultima espulsione di Lenglet per mano di Gil Manzano, arbitro reo di aver estratto 5 cartellini rossi nei confronti di giocatori del Barcellona in 19 sfide e zero nei confronti di quelli del Real Madrid in 21.