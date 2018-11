Mundo Deportivo e le rivelazioni Football Leaks: "Scandalo Ramos"

Mundo Deportivo per una volta non parla di Barcellona, ma si sofferma sul Real Madrid in prima pagina. Precisamente sulla "Scandalo Ramos", come titola il quotidiano catalano dopo che Football Leaks ha rivelato che il difensore spagnolo è stato trovato positivo all'antidoping nella finale di Champions League nel 2017 contro la Juventus e che la UEFA subito archiviò il caso. Anche in questo 2018 l'ex Siviglia ha violato il protocollo, la scorsa stagione sportiva dopo la gara col Malaga.