Mundo Deportivo: "Gennaio caldo". Tutti i casi di mercato del Barça

Brescia, Donnarumma: "I gol? Non mi pongo obiettivi. Cellino ambizioso"

Benevento per Bucchi l'ultima spiaggia si chiama Perugia

Ciofani: "Questo Pescara come il Frosinone del 2015"

Tuttosport: "Benevento, Verona e Crotone: la B è dura per le retrocesse"

Giornale di Brescia: "Corini, otto salti in alto per entrare tra le big"

Perugia, Santopadre: "Risorse sufficienti per ambire alla Serie A"

Perugia, per la fascia piace lo svincolato Aleandro Rosi

Spezia, Terzi: "Chiarito coi tifosi. Sogno in grande con questa maglia"

Ascoli, bruciati i 1700 biglietti per la sfida contro il Pescara

Cremonese, per la porta si pensa a Rafael del Cagliari

In entrata l'obiettivo è quello di trovare un altro centrale difensivo che possa offrire un'alternativa a Umtiti, mentre in uscita ci sono da risolvere le posizioni di Rafinha, Dembélé, Denis e Samper.

Sarà un "gennaio caldo" quello che attende il Barcellona secondo il Mundo Deportivo . Sulla prima pagina del quotidiano catalano si fa, infatti, il punto della situazione in vista delle operazioni di mercato che vedranno protagonista la società blaugrana. "Il Barcellona - si legge - ha varie situazioni in attesa di essere risolte nel mercato di gennaio e che potranno modificare la rosa a disposizione di Valverde".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy