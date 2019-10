Fonte: Mundo Deportivo

© foto di Imago/Image Sport

Il messaggio inviato nei giorni scorsi da Pep Guardiola in seguito all'arresto di alcuni leader dei movimenti indipendentisti catalani, ha fatto discutere e soprattutto ha evidenziato la grande voglia di impegno politico da parte dell'attuale allenatore del Manchester City. Secondo il giornalista Ernesto Ekaizer, che è intervenuto in una trasmissione a RAC1, "il messaggio è stato importante e penso che i leader, quando parlavano di un potenziale candidato che poteva arrivare dall'esterno rispetto al mondo politico, si riferissero proprio a Guardiola. Perché non potrebbe essere lui? Perché non potrebbe lasciare il calcio per ricoprire questo importante ruolo politico? Se Puigdemont è d'accordo, perché non potrebbe essere il prossimo candidato alle elezioni regionali?". Il tecnico catalano ha da sempre mostrato un grande interesse a sostegno del movimento "Tsunami Democratico" e per questo ha suscitato più voci sul suo possibile ingresso in politica.