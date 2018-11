Mundo Deportivo in prima pagina: "Messi insegue Pelé"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Messi insegue Pelé". L'attaccante del Barcellona è secondo solo a "O Rei" come goleador in un solo club. Il brasiliano ha segnato 643 gol con la maglia del Santos, la 'Pulce' ne ha segnati 566 col Barça superando anche Muller che ne aveva segnati 565 con il Bayern Monaco.