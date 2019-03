Mundo Deportivo in prima pagina: "S'infuoca il Real Madrid"

© foto di Pietro Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "S'infuoca il Real". Solari dirigerà la sua ultima partita questo weekend contro il Real Valladolid, poi verrà esonerato. Zidane è l'opzione numero uno di Perez, ma anche Mourinho è in corsa. Intanto lo stesso Florentino si scontra pesantemente con il capitano Sergio Ramos, che gli ha urlato: "Se mi paghi me ne vado".