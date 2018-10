Mundo Deportivo sul Barcellona: "Colpo di fulmine Arthur"

Arsenal, lotta a United, Borussia e Ipswich per il terzino Crowe

Venezia, i convocati per Palermo. Tornano Lezzerini e St. Clair

Cellino tuona: "Gravina tutela qualcuno in Lega Pro"

Caos B, Santopadre: "Ci sono club che non vogliono vincere sul campo"

Palermo, 24 convocati per il Venezia. Tornano Ingegneri e Chochev

Cittadella, i convocati per Pescara. Tornano Camigliano e Schenetti

La Repubblica: "Guerra in Figc, Uva e la Serie B all'attacco di Gravina"

Dg Ascoli: “In assenza di notizie dalla FIGC pronti a partire per Livorno”

Caos B, le società si costituiscono in aiuto al ricorso della Lega B

Cosenza, Braglia: "Se non diamo tutto ne buschiamo sempre"

Lecce, i convocati per il derby. Assente Falco

Mundo Deportivo di questa mattina, in vista del Clàsico titola in prima pagina: "Colpo di fulmine Arthur". Il brasiliano ha incantato il Camp Nou contro l'Inter e insieme a Rafinha sarà nuovamente titolare contro il Real Madrid.

