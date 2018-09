Mundo Deportivo sul Barcellona: "Vicino a Rabiot"

© foto di Pietro Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con il mercato del Barcellona titolando: "Vicino a Rabiot". Ottobre sarà un mese decisivo, con il PSG disposto a pressare al massimo il giocatore affinché rinnovi il proprio contratto in scadenza. Il Barça spera che resista e che si renda così libero di firmare il contratto con i blaugrana a parametro zero al termine della stagione.