Mundo Deportivo sul campionato spagnolo: "Liga caliente"

© foto di Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Liga caliente". Il Barça impatta per 1-1 al Mestalla contro il Valencia e cede la testa della classifica al Siviglia, vittorioso per 2-1 contro il Celta Vigo. Gli andalusi saranno i prossimi avversari del Barça dopo la sosta. Messi ha pareggiato i conti con Garay, ma continua l'assenza di vittorie in campionato per la squadra di Valverde.