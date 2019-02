Mundo Deportivo sul mercato del Barça: "De Ligt dipende da Umtiti"

© foto di Pietro Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina con il mercato del Barcellona titolando: "De Ligt dipende da Umtiti". I catalani sono pronti a mettere in cima alla lista dei desideri il centrale olandese nel caso in cui il giocatore francese debba operarsi prima della fine della stagione. Il capitano dell'Ajax ha ampiamente superato l'esame Real Madrid in Champions League e ha convinto il Barça a puntare su di lui nel prossimo futuro.