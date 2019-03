Mundo Deportivo suona la carica per il Man United: "Go Barça!"

"Go Barça!". Suona la carica Mundo Deportivo dopo i sorteggi di Champions League. Il Barcellona è l'unica squadra spagnola rimasta in gioco e ieri ha pescato il Manchester United ai quarti di finale e una tra Liverpool e Porto nell'eventuale semifinale. Come sottolinea il quotidiano catalano, i blaugrana incroceranno la Juventus di CR7 e il Manchester City di Guardiola soltanto in finale.