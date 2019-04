Stasera, ore 20.45, in Spagna può decidersi tanto nella corsa al titolo che finora praticamente non c'è stata, in virtù di un Barcellona sempre primo e sempre di parecchio. Ma l'Atletico Madrid ha accorciato nell'ultimo turno infrasettimanale. E stasera ci sarà lo scontro diretto. Ecco perché Mundo Deportivo ha titolato in prima pagina: "Liga, la decisione".