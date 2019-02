Mundo Deportivo verso il Clasico tra Barça e Real: "Decide Messi"

© foto di Pietro Lazzerini

Mundo Deportivo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Decide Messi". Il riferimento è all'infortunio muscolare subito dall'argentino che potrebbe costringerlo a saltare il Clasico di domani contro il Real Madrid in Copa del Rey. Per il quotidiano, la decisione definitiva spetterà proprio alla Pulce che oggi proverà a sentire come va la gamba prima di rischiare la convocazione.