© foto di Simone Bernabei

Un 4-0, quello del Liverpool contro il Barcellona, che ha regalato la finale di Champions League agli uomini di Jurgen Klopp lasciando nuovamente i blaugrana a bocca asciutta dopo l'eliminazione dello scorso anno contro la Roma. E la stampa spagnola, a metà fra la rabbia e l'increddulità, ha reagito immediatamente al clamoroso ko blaugrana.

Per il Mundo Deportivo si tratta di un "Naufragio historico del Barça en Anfield", mentre Sport titola "El Barça vive un 'deja vù' terrorifico", attaccando all'interno del pezzo gli uomini di Valverde autori di un 'ridiculo historico'.

Più neutrale El Pais che scrive "Il Barça affonda a Liverpool e resta fuori dalla finale di Champions", mentre Marca e As, quotidiani storicamente vicini al Real, non sembrano particolarmente tristi: "Hecatombe en Anfield" scrive il primo, "Tragedia del Barça a Anfield" il secondo.