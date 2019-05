© foto di Imago/Image Sport

Mohamed Salah non ha potuto dare il proprio contributo sul campo (non che ce ne sia stato bisogno...) al suo Liverpool contro il Barcellona. Ma nonostante l'assenza per infortunio l'egiziano ha supportato i compagni dagli spalti e ha cercato di caricarli con una maglietta studiata per l'occasione e sfoggiata dopo il triplice fischio: "Never give up", ovvero "mai arrendersi", il messaggio che l'attaccante aveva stampato sul proprio petto. E i compagni Reds, sul campo, l'hanno decisamente ascoltato...