Il quotidiano portoghese O Jogo propone in prima pagina un'intervista a Matias Bunge, agente di Hector Herrera del Porto. Il messicano è uno dei prossimi parametri zero più ambiti d'Europa, con Roma, Inter e Real Madrid interessate a lui: "Herrera non abbandonerà la squadra", il titolo scelto per le parole dell'agente. Che poi precisa: "A gennaio non se ne va. Riunione con Lopetegui? Mai esistita. Rinnovo? Da qui a gennaio parlerò parecchie volte col Porto".