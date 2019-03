© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano portoghese O 'Jogo, all'interno della sua analisi della sfida vinta dal Porto contro la Roma, parla della contestatissima direzione di gara dell'arbitro Cakir. Questa l'analisi del quotidiano lusitano: "Avvisa Olsen sul posizionamento della palla sul rinvio, ma non sventola il giallo. Permissivo con l'antigioco italiano, più coerente dal punto di vista tecnico, ha bisogno del VAR per assegnare il rigore per trattenuta di Florenzi su Fernando e confermare che Marega non fa fallo su Schick al 120'".