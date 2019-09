Old Firm, tifoso insulta sorella morta di Brown: dai Rangers ban a vita

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un brutto episodio dopo l'ultimo Old Firm, il derby di Glasgow, vinto dal Celtic per 2-0 a Ibrox, stadio dei Rangers. Al termine della gara, un gruppo di tifosi ha aspettato l'uscita dei giocatori, come di consueto. Un sostenitore dei padroni di casa, però, ha rivolto una domanda particolarmente infelice a Scott Brown, capitano del Celtic: "Dov'è tua sorella?". Un'offesa alla memoria della ragazza, scomparsa nel 2008, ad appena 21 anni, colpita da un cancro. La reazione del centrocampista è stata quella di fermarsi, impietrito, a guardare l'autore di un'uscita così assurda. Punizione in arrivo dai Glasgow Rangers: la società scozzese, pur non avendo ancora diramato alcun comunicato in merito, pare aver confermato ai media locali l'intenzione di escludere a vita il "tifoso" (pare un quindicenne, fa sapere la polizia) dall'Ibrox Stadium.