I pazzeschi numeri stagionali della macchina da gol Lewandowski

© foto di Newspix/Image Sport

"Devo confessare un segreto... Sono dipendente dal segnare gol". Tra il serio e il faceto, Robert Lewandowski ha sorriso per l'ennesima serata da record. Quattro gol, insieme, in Champions League, stavolta alla Stella Rossa. In questa stagione per il polacco venti partite e ventisette gol, una media di 1,42 ogni 90 minuti, una rete ogni 63 minuti. Pazzesco.