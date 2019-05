© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Premier League, tramite i propri canali social, ha comunicato le nominations per il 'Player of the Year', ovvero il giocatore più meritevole dell'intero campionato inglese. Sette i candidati, con Eden Hazard che spicca in mezzo a tre giocatori del Liverpool e tre del Manchester City: per i Reds ci sono Virgil Van Dijk, Sadio Mane e Mohamed Salah, mentre per i Citizens Bernardo Silva, Raheem Sterling e Sergio Aguero.