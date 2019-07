Premier, -10 al gong: Man United, protagonista assoluto delle trattative

L'8 giugno alle ore 17 locali chiuderà il mercato inglese. Di seguito il punto sulle big della Premier League:

Mercato fin qui fermo ad Aaron Wan-Bissaka, che ha comunque portato a un esborso di 55 milioni di euro, e Daniel Jones per 17 milioni. A dieci giorni dal gong sono previsti fuochi d'artificio da parte dei red devils: Sergej Milinkovic-Savic è il giocatore in entrata. Non è stato ancora trovato l'accordo con la Lazio e in ogni caso il suo ingresso è vincolato all'uscita di Paul Pogba. Il club valuta il francese 200 milioni, il Real Madrid non molla la presa. A prescindere dovrebbe arrivare Bruno Fernandes. Le lacrime nell'ultima partita contro lo Sporting CP fanno capire che siamo ai titoli di coda con i portoghesi e che è pronta una nuova avventura. In settimana potrebbe chiudersi l'affare. Così come potrebbe essere la volta buona per Harry Maguire: siamo prossimi a battere il record di spesa per un difensore. In caso di fumata nera il piano B è rappresentato da Toby Alderweireld, la cui clausola di 28 milioni è da poco scaduta ed è praticamente certo che il Tottenham chieda più soldi. Novità riguardanti Romelu Lukaku: il belga non è stato convocato da Solskjaer per l'amichevole in programma domani in Norvegia. Il braccio di ferro ormai è evidente e questa volta non c'è nemmeno il diplomatico pretesto delle condizioni fisiche. In caso di partenza serve un sostituto. Dybala primo obiettivo, l'argentino non vuole però lasciare Torino. Fuori dai piani anche Darmian, sul quale il ritorno in Italia è un'ipotesi concreta. Sarebbe fuori dai piani anche Alexis Sanchez, ma il suo super ingaggio scoraggia qualsiasi club.

Acquisti: Daniel James (Swansea), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace).

Cessioni: Ander Herrera (svincolato), Antonio Valencia (LDU Quito), Matthew Olosunde (svincolato), James Wilson (svincolato), Regan Poole (svincolato), Kieran O'Hara (Burton Albion), Dean Henderson (Sheffield United).

FORMAZIONE TIPO: De Gea; WAN-BISSAKA, Smalling, Jones, Young; Pogba, Matic; Lingard, Mata, Martial; Rashford.