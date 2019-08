Situazione già delineata da mesi con le entrate bloccate per due finestre di mercato. Fortuna che prima della sentenza era stato ufficializzato Pulisic dal Borussia Dortmund. Per il resto riscattato Kovacic e si lavora a rinnovare il contratto a Callum Hudson-Odoi. Per il wonder kid è pronto un quinquennale da top player: quinquennale da 50 milioni di sterline complessive. Rosa alla mano Frank Lampard non può certo lamentarsi per la qualità e tanto meno per la quantità. Anzi, sarà necessario sfoltire e sotto questo aspetto c'è fortunatamente più tempo. In difesa Kurt Zouma, nonostante la volontà del tecnico di trattenerlo, è pronto a tornare all'Everton. Fuori dai piani Tiémoué Bakayoko, ritornato alla base dopo il prestito al Milan e che potrebbe addirittura andare in Turchia: su di lui il Galatasaray. Drinkwater è un separato in casa già dalla gestione Sarri e tale resterà a meno che non trovi una nuova destinazione. Davanti Michy Batshuayi sembra di troppo. Il Monaco pensa a lui per rimpiazzare Radamel Falcao.