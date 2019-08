Premier Deadline, -1: Man United, epicentro del mercato internazionale

© foto di Dimitri Conti

Il Manchester United è l'ago della bilancia del mercato europeo. Tutto ruota attorno ai Red Devils, alle sue scelte ma non solo. La rinuncia a Christian Eriksen ad esempio dipende dal giocatore, che preferirebbe approdare in Spagna, magari al Real Madrid. I blancos speravano invece di arrivare a Paul Pogba proprio grazie al trasferimento del danese a Manchester. Avanza a questo punto la pista Maddison (Leicester) anche se non è ancora escluso l'arrivo di Bruno Fernandes, ma ci sarà da alzare la posta con lo Sporting che non è disposto a fare sconti per il suo trequartista. Prosegue intanto il braccio di ferro con Romelu Lukaku: l'Inter è pronta ad alzare l'offerta, il giocatore si allena in Belgio contro la volontà dello United e per questo verrà multato. Non dovrebbero esserci grossi investimenti in caso di cessione del centravanti. Arriverà un sostituto, ma il costo del cartellino sarà contenuto (Mandzukic?) o addirittura pari a zero (Llorente).