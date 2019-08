Premier Deadline, -1: Tottenham, Eriksen ago della bilancia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Tottenham, spettatore del mercato della scorsa stagione, può diventare addirittura il protagonista assoluto a livello internazionale. Tutto ruota intorno a Christian Eriksen. E la trattativa per portare il Manchester United è saltata. Il giocatore è in scadenza di contratto 2020 e già ha fatto sapere che non rinnoverà. La preferenza del danese è Madrid e anche in casa Spurs preferirebbero una cessione all'estero. Senza il suo addio vacillano le posizioni di Coutinho (in uscita dal Barcellona, disposto a dare il giocatore in prestito) e di Dybala. Gli Spurs hanno altre alternative pronte: Bruno Fernandes, ma le richieste dello Sporting sono molto alte e Giovani Lo Celso: anche nel caso dell'argentino c'è una discrepanza fra domanda e offerta. Si lavora intanto su Ryan Sessegnon: il Fulham chiede 40 milioni, l'offerta è di 30. Il tempo stringe. Cessioni: fuori dai piani Rose e N'Koudou. Aurier solo se arriva un'offerta adeguata.