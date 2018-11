I quotidiani inglesi su Sturridge: "Shock per il caso scommesse"

© foto di Lazzerini

I principali tabloid inglesi di questa mattina aprono con la notizia relativa alle accuse della Federazione inglese nei confronti dell'attaccante del Liverpool Daniel Sturridge. Il Daily Mail titola: "Sturridge nella tempesta delle scommesse". Il Daily Express: "Sturridge e il caso scommesse". Il Daily Mirror: "Sturridge e lo shock scommesse". Infine il Sun che titola: "Dan davanti a una possibile squalifica per le scommesse".

Il giocatore è accusato di aver scommesso sul suo passaggio al WBA nel gennaio scorso. La FA gli ha chiesto di rispondere alle accuse entro il 20 di novembre e l'essere scagionato dalle accuse dirette potrebbe non bastare, visto che è indagato anche per aver passato informazioni relative al suo passaggio in prestito ad altre persone per permettergli di vincere tramite le scommesse.