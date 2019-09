"Ricordati di me, Pep!". La difficile scalata di Foden nel Manchester City

Nella rosa del Manchester City c'è un talento incredibile, ma ancora troppo nascosto. È Phil Foden, stellina del calcio inglese e promessa futura - ma anche presente - dei Three Lions. Per il momento veste la maglia della selezione U21, con la quale tra l'altro ieri sera ha realizzato una bella doppietta nel 2-0 al Kosovo, ma sembra pronto a spiccare il volo da un momento all'altro. Il problema si pone più che altro andando a vedere il rendimento nel club.

Sì, perché la squadra che detiene il cartellino dell'Iniesta di Stockport - soprannome pesante ed evocativo - in fondo è bi-campione uscente d'Inghilterra, la prima nella storia per la cui costruzione è servito un miliardo di euro: non proprio un team qualunque, se poi ci si aggiunge pure che ad allenarlo c'è un maestro del calcio come Pep Guardiola. Il quale, però, si è espresso direttamente sul suo conto utilizzando parole non banali.

"L'Inghilterra ha il suo diamante" e "Miglior talento mai visto" sono solamente due dei tanti titoli offerti dall'allenatore catalano a proposito della gemma classe 2000. La seconda di queste dichiarazioni fu poi seguita da un'altra, ironica, affermazione: "Il problema è che a volte il suo allenatore non lo mette!". Vero, verissimo. Pochi minuti soltanto fin qui (11), mentre lo scorso anno davanti a lui, per minuti complessivi, c'erano due formazione titolari. Ma si possono altrettanto capire le difficoltà nel togliere dal campo elementi come De Bruyne o David Silva, giusto per citarne un paio che teoricamente potrebbe andare a rimpiazzare Foden. La rosa è stellare, poco da dire, e la competizione è dura. Forgiante, se la si vuol vedere dall'altro lato della barricata. Foden sembra dunque destinato a pazientare ancora un po', anche se dopo la doppietta di ieri sera sono arrivati gli ennesimi messaggi per il suo manager. Tanto da indurre il Telegraph a dedicargli l'apertura, con tanto di titolo piuttosto esplicativo: "Ti ricordi di me, Pep?".