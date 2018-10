Rivoluzione Sarriana in salsa inglese: più turnover e tutti importanti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Otto giocatori cambiati rispetto alla partita disputata sabato in campionato contro il Liverpool, in barba a quei luoghi comuni che lo vogliono allergico al turnover. Maurizio Sarri, però, non ha ottenuto molte risposte dalle cosiddette seconde linee, che hanno faticato più del previsto per avere la meglio sul modesto MOL Vidi. È bastato un gol di Morata ai Blues per portare a casa tre punti e primato nel girone, ma per sbloccare il match sono stati necessari gli ingressi in campo di Hazard e di Ross Barkley, sempre più dodicesimo uomo nelle gerarchie del tecnico toscano, un po' come era Zielinski ai tempi di Napoli. La stagione è appena cominciata e l'ex allenatore dell'Empoli sta dimostrando di avere considerazione per tutti gli elementi della rosa: la Rivoluzione Sarriana, in Inghilterra, punta a gestire al meglio le risorse. Ma le prestazioni dei non-titolarissimi dovranno migliorare sensibilmente.